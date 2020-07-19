Самолет, на котором в Абакан прибыли около 200 туристов и представителей турагентств, торжественно встретили в аэропорту водяной аркой.

"Интерес со стороны туристов и агентов большой, будем думать над расширением программы", — рассказала журналистам заместитель генерального директора туроператора Anеx Tour Яна Муромова.

По ее словам, первый рейс прибыли в Абакан с загрузкой почти 100%, второй распродан на 50%.

Всего чартерная программа включает восемь рейсов в Абакан с 19 июля по 6 сентября. Anex Tour планирует предлагать недельный отдых на озерах Хакасии по цене от 26 тыс. рублей на человека. Средняя цена отдыха составит 62 тыс. рублей на двоих, еще в 10 тыс. рублей обойдутся дополнительные экскурсии.

Рейсы выполняются по воскресеньям на самолетах Boeing 737-800 или Boeing 757-200. Вылет из Москвы – в 3:20, прилет в Абакан – в 12:30 по местному времени. Обратный вылет запланирован на 14:00, прилет в Москву – в 15:05.

"Город готов принимать туристов. Сняты ограничительные меры для отелей и достопримечательностей. В течение следующей недели будут вводиться дополнительные послабления. За исключением небольших замечаний гостиницы готовы", — сообщил министр экономического развития республики Николай Евдокимов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Хакасию за сезон смогут посетить около 2 тысяч туристов при условии выполнения одного рейса в неделю. При хорошем спросе на туры Anex Tour будет рассматривать продление чартерной программы в Хакасию и на зиму.

Как сообщалось, крупные туроператоры при поддержке Ростуризма летом 2020 года организовали несколько чартерных программ для доставки туристов в регионы России, в которые раньше ездили только индивидуальные туристы. В частности, чартерные рейсы с конца июня выполняются из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Калининград, 5 июля прилетел первый чартерный рейс из Москвы в Бурятию, 18 июля стартовала программа перевозки туристов регулярными рейсами на Алтай из Москвы и Петербурга. Обсуждается также возможность запуска чартеров из европейской части России на Дальний Восток.

Туроператоры получат от государства субсидии за организацию полетных программ для туристов в регионы России.