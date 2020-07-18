"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6234 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1522 (24,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Это самый низкий суточный прирост за последние два с половиной месяца. Накануне в стране было 6406 случаев, ранее 6428 и 6422. 14 июля отмечалось близкое значение — 6248.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 765 437 случаев коронавирусной инфекции, 12 247 умерших и 546 863 выписанных (7490 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 206 327.

В Москве в субботу было зарегистрировано 578 новых случаев COVID-19, 14 смертей и 543 выздоровевших.