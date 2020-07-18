"Столичный цех принял решение обратиться к Алексею Шапошникову с просьбой поддержать, выделить дополнительное финансирование учреждениям культуры пока на 3 квартал для компенсации недополученных доходов", — сказал председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов на встрече представителей культурного сообщества Москвы с председателем Мосгордумы.

Он уточнил, что столичные театры и музеи из-за закрытия потеряли около 50% доходов.

Как отметил Герасимов, в настоящий момент невозможно прогнозировать посещаемость в связи с введенными ограничениями. Ожидать 100%-й посещаемости как театров, так и музеев в ближайшее время не представляется возможным. Поэтому учреждения культуры не смогут продажей билетов компенсировать все выпадающие доходы.

Глава директорской ложи театров Москвы, директор театра "Ленком" Марк Варшавер отметил, что за почти пять месяцев простоя пандемия коронавируса "подорвала деятельность театров". Он подчеркнул, что после открытия театральных касс "в день больше 2-3 билетов не покупают", а "из-за соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра фактическая заполняемость зала будет не 50%, а 30%".

Директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев сообщил, что из-за ограничительных мер музей также потерял значительную часть средств, так как посещаемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась в десять раз.

В ответ Шапошников пообещал, что обращение будет направлено на обсуждение в московское правительство для рассмотрения возможности выделить из бюджета средства на поддержку столичных учреждений культуры.