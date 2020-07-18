"Сильный пожар возник в субботу утром в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. На месте работают около сотни пожарных, им удалось локализовать возгорание. Разрушения затронули большой орган, который, вероятно, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и грозит обрушением", — передает телеканал.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в субботу в Брюсселе на саммите ЕС, выразил поддержку пожарным. "После Нотр-Дам в огне собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Поддерживаю наших пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов", — написал Макрон в твиттере.

Готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972 года, после чего был закрыт на три года на ремонт.

Собор Святых Петра и Павла — кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 метров ниже Собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Собор строился 457 лет — с 1434 по 1891 год. Это уже четвертая церковь на этом месте; ему предшествовала раннехристианская римская часовня в Намнете (III век), собор VI века и собор в романском стиле XI века.