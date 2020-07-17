«Безусловно, внутренний туризм получил большое преимущество: все зарубежные государства закрыты, а сроки открытия неясны. В этой ситуации у нас есть наша необъятная родина и серьезные требования Роспотребнадзора по объектам размещения и экскурсионным услугам, которые являются основными продуктами регионов. Для музеев и других культурных учреждений они тоже действуют. Поэтому мы находимся в ситуации, в которой у нас, с одной стороны, появляются новые возможности, а с другой – новые ограничения», – сказала она на онлайн-форуме «Россия: Туризм – 2020».

Глава АТОР добавила, что туротрасль более трех месяцев была в простое, и сейчас ей нужно воспользоваться всеми имеющимися возможностями. Но угроза распространения коронавируса обрастает огромным количеством противоречивых слухов и вызывает разную реакцию.

«Мы открываем туристические возможности страны в очень сложный год. Отношение самих туристов делится на три вида. Около 40% готовы поехать куда угодно внутри страны и не озабочены вопросом безопасности. Столько же россиян хотят поехать в отпуск, однако переживают за свое здоровье и дезинфекцию на отдыхе. Еще 20% – довольно обеспеченные туристы, которые хотят получать за немалую плату соответствующий комфорт и меры безопасности. Поэтому все самые дорогие объекты раскуплены до конца августа», – рассказала Ломидзе.

Она отметила, что пока что не все объекты индустрии способны соответствовать требованиям Роспотребнадзора из-за отсутствия финансовых средств и других причин.