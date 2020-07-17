"Возвести причал и усовершенствовать инфраструктуру комплекса Онежских петроглифов планируется к 2022 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Карелию приедут сотрудники петербургской компании, которая планирует построить причал в районе петроглифов. Специалисты выберут наиболее подходящее и отвечающее требованиям охраняемых природных территорий место. Планируется предусмотреть возможность одновременного прибытия нескольких судов.

Комплекс Онежских петроглифов входит в состав региональной особо охраняемой природной территории, расположенной на восточном берегу Онежского озера. Благоустройство территории археологического комплекса включает строительство причала для пассажирских судов различных типов и входной зоны с визит-центром, кафе, местами продажи сувениров.

В ландшафтном заказнике "Муромский", на территории которого расположены наскальные изображения, началось создание экологической тропы протяженностью 1,5 км на маршруте Мыс Кладовец — Мыс Бесов Нос. Сейчас проводится расчистка территории от поваленных ветром деревьев, оборудуются места отдыха. Завершить обустройство тропы предполагается к концу августа.