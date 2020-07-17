"Я думаю, что внутренний российский туристический поток будет меньше, чем в предыдущем году, но не намного. Скорее всего, за эти месяцы он восполнится",- сказал Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Зарубежных туристов, к сожалению, намного меньше приедет к нам в этом году. Надеемся, взаимные туристические потоки осенью-зимой начнут восстанавливаться",- добавил мэр.

Он отметил, что Москва — "это крупнейший транспортный хаб страны, постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают, бывают в командировках и на отдыхе".

"Сделать Москву закрытым городом невозможно. Сегодня Европа, Америка, Китай, Юго-Восточная Азия закрыты для туристов, и в этой ситуации внутренний российский туризм оживает. Видим по наплыву туристов в Крым, в Севастополь, Сочи, Краснодарский край и даже в сибирский регион... Это хороший шанс для российского туристического бизнеса окрепнуть и понять свои достоинства и возможности",- считает он.

"В целом от туристической отрасли Москва получала около 120 миллиардов рублей в год только налогов в городской бюджет. Если даже и будет какое-то серьезное падение в этом году, надеюсь, этот бизнес восстановится. Мы, по крайней мере, делаем для этого всё",- добавил Собянин.

Мэр напомнил, что в Москве открылись рестораны, гостиницы, туристические агентства и экскурсии, все аттракционы, парк "Остров мечты". "То есть все, что можно сегодня открыть для туристов. Пока не проводим московские фестивали, которые являются стержневым стимулом при планировании туристического сезона, но это тоже вопрос времени",- сказал он.