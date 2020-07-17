Проект кластера, получивший название "Северное побережье Невской губы" подан на всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Авторами проекта стал консорциум, в который вошли представители комитета по развитию туризма, комитета по природопользованию и охране окружающей среды, сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий, экологи, урбанисты, представители бизнеса, следует из сообщения.

"Проект предполагает создание условий для экотуризма, в том числе обустройство экотроп, мониторинговых станций и визит-центров, проведение экскурсий и лекций, а также развитие инфраструктуры на прилегающих территориях для организации места постоянного досуга для горожан и туристов. Для развития планируется использование инструментов государственно-частного партнерства", — говорится в сообщении.

Территория кластера включает в себя особо охраняемую природную территорию "Северное побережье Невской губы", а также прилегающие земли с уже существующими спортивными, рекреационными и культурными объектами, такими как общественно-деловой комплекс "Лахта-центр". Общая площадь кластера составит 603 гектара.

Конкурс проводит Агентство стратегических инициатив, итоги подведут 28 июля.