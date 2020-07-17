"В понедельник запускаем интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass. К ней смогут подключиться и туристы, и москвичи", — сказал Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" в пятницу.

"С ее помощью можно составить удобный маршрут путешествия по столице, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, заказать такси, узнать о городских сервисах, услугах, интересных местах", — отметил мэр столицы.

Он уточнил, что в туристический пакет также включат транспортную карту.

"А с Нового года московскую платформу внесут в электронную визу, которую скоро планируется вводить в нашей стране", — сообщил мэр.

Он также призвал коллег из регионов присоединиться к этой платформе. "Кроме того, любой туристический край уже сегодня может создавать свои сервисы на нашей платформе для москвичей, чтобы они поехали на отдых в эти регионы. Пока система будет работать в тестовом режиме. А к началу будущего года улучшим ее по предложениям пользователей, чтобы все заработало не только для внутренних туристов, но и для зарубежных", — добавил Собянин.

Все маршруты и билеты будут доступны в личном кабинете Russpass на сайте или в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в Москве будет запущена цифровая платформа, включающая в себя сайт и мобильное приложение, для использования различных сервисов туристами. Интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass разрабатывает правительство Москвы совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.