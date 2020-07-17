«Мы проанализировали информационные ресурсы, которые есть сегодня есть для туриста, российского и иностранного. Russia.travel – это ресурс, который создан Ростуризмом и носит исключительно ознакомительный, информационный характер. И не дает возможности выбора туристического продукта, не соединяет с регионами, потому что не синхронизированы и не адаптированы ресурсы региональные к федеральному. И возникает вопрос: вот те огромные средства, которые вкладываются в создание этой платформы, насколько они эффективно используются?», — сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Яровая предлагает использовать вместо портала Russia.travel платформу Russpass.

«С понедельника начинает работу уникальная цифровая платформа Russpass, которая создана правительство Москвы. Уникальность этого продукта заключается в том, что это не просто набор информации, а это система, которая позволяет формировать туристический продукт, подсоединиться любому региону, туроператорам и продавать уже потребителю на основе всей общей информации и оферты публичной этот продукт. Собственно говоря, это то, что и необходимо сегодня для продвижения внутреннего туризма», — заявила она.

Вице-спикер предложила включить в решения заседания совета законодателей рекомендации Ростуризму адаптировать свою работу и присоединиться к ресурсу, который запускает Москва.

«Мы должны рачительно относиться к государственным средствам, и нет необходимости дублировать и до 22 года создавать параллельный ресурс и вкладывать миллиарды, когда этот ресурс уже создан. Предлагаю рассмотреть вопрос всем субъектам Российской Федерации заключения партнерских соглашения с этой платформой. Для субъектов это бесплатно, и это важно, подчеркну. 30 субъектов уже высказали желание присоединиться, мы предлагаем всем регионам принять в этом активное участие», — сказала Яровая.

По ее словам, это позволит объединить региональные ресурсы в общефедеральный ресурс. А также позволит регионам вывести на рынок «репутационных туроператоров и поставщиков услуг», чтобы исключить возможность мошенничества на рынке.

Платформу Russpass разрабатывают совместно правительство Москвы и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Она должна объединить все городские сервисы и достопримечательности. На платформе туристы смогут построить маршрут и забронировать все услуги – номера в отелях, авиабилеты, такси, экскурсии, билеты в объекты показа.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу призвал коллег из регионов присоединиться к этой платформе и предлагать с ее помощью свои туристические услуги для москвичей. По его словам, до конца года платформа будет работать в тестовом режиме, а в 2021 году заработает и для иностранцев. По его словам, с 1 января 2021 года иностранные туристы смогут помимо покупки туров оформлять на платформе электронные визы.