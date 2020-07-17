Как рассказал "Интерфаксу" директор туркомпании "Мурмания", президент ассоциации гидов Мурманской области Владимир Онацкий, он был участником археологической экспедиции, которая работала на раскопках стоянки древнего человека, обнаруженной во время строительства дороги. По его словам, сейчас стоянка закрыта камнями.

"Как правило, компании, которые возят туристов, этой дорогой не пользуются, туда завозят туристов в рамках индивидуальных туров или туров в Териберку на несколько ночей, что встречается нечасто", — рассказал Онацкий.

Основными объектами показа в Териберке являются водопад, песчаный пляж, пляж с "яйцами дракона" (большие камни вытянутой формы — ИФ) и кладбище старых кораблей. Эти объекты находятся в стороне от дороги "Газпрома".

"Дорога больше интересна тем, кто интересуется внедорожной тематикой. Ее закрытие не критично, но обидно — это одна из достопримечательностей в Териберке, дорога необычная, упирается в скалу" — добавил Онацкий.

Гендиректор туристической компании "Понаехали" Елена Лановая также отмечает, что при проведении туров в Териберку эта дорога не входила в обязательную программу, но использовалась в качестве бонуса, если оставалось свободное время.

Вместе с тем, отмечает Лановая, дорога вела к уютному месту на побережье для палаточного лагеря. "Обидно, что мы не сможем туда проехать, потому что там есть невероятный пляж, где мы останавливались с многодневными группами на ночёвку", — сказала она.

В свою очередь, председатель Союза туриндустрии Мурманской области, бизнесмен Олег Теребенин сообщил "Интерфаксу", что разделяет позицию Ростехнадзора.

"Эта дорога не поддерживается, не чистится, она может быть стать опасной, поэтому ее лучше закрыть, законсервировать. Все, что может быть опасным, не должно быть туристическим маршрутом", — считает эксперт.

Он подчеркнул, что туроператоры не использовали эту дорогу для массового туризма, только для индивидуальных туров.

Глава Териберки Елена Крывонос сообщила агентству, что дорога "Газпрома" не использовалась в хозяйственных целях. Однако она высказала надежду, что при консервации дороги "Газпром" также увезет шины от строительной дорожной техники, оставленные десять лет назад во время строительства.

"Конечно, это необходимо убрать, это объекты накопленного экологического ущерба. Поэтому мне очень интересно, как будут проходить эти работы по закрытию дороги", — сказала она.

Как сообщалось, "Газпром" по требованию Ростехнадзора приступил к подготовке проекта по консервации объекта капитального строительства "Освоение Штокмановского ГКМ. Подъездная дорога от с.п. Териберка до завода СПГ".

В 2010 году Кольская археологическая экспедиция и ученые института истории материальной культуры РАН обнаружили в Териберке в месте строительства дороги стоянку древнего человека эпохи палеолита. Она датируется 2 веком до н.э. Всего было поднято порядка 20 тыс. находок, что, как объясняли ученые, говорило о масштабе обнаруженного жилища.

В настоящее время проложенная дорога активно используется туристами (по оценкам властей Мурманской области, турпоток в Териберку составляет около 40 тыс. человек в год). Дорога привлекает путешественников по двум причинам. Во-первых, им интересно посмотреть на стоянку первобытного человека. Во-вторых, дорога лежит в стороне от Териберки, ведет к удобному месту на берегу для кемпинга, где в сезон северных сияний не заметен свет домов и фонарей, которые могут мешать наблюдению за небом.

Село Териберка известно с 16-17 веков и сейчас оно одно из самых привлекательных для туристов мест в Мурманской области. Оно пользуется популярностью среди российских и иностранных путешественников. Также Териберка интересна туристам из Азии, в первую очередь из Китая.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".