"На сегодняшний день возобновили работу 600 сезонных летних кафе. Еще около 500 ресторанов получили по упрощенной форме разрешение разместить уличную мебель и обслуживать посетителей в новом для себя формате, большинство из них располагаются в центре города, в Выборгском, Калининском и Московском районах. К работе в этих организациях смогли приступить, по предварительным оценкам, более 12 тыс. сотрудников", — говорится в сообщении.

Запрет на работу сезонных объектов общепита был снят в Петербурге с 29 июня. Кафе и рестораны получили уникальный QR-код, без которого невозможно приступить к работе. Комитет по благоустройству усилил режим уборки тротуаров: в Смольном отмечают, что из-за обилия террас уборочной технике стало сложнее работать.

В настоящее время в городских предприятиях общепита открыто порядка 1,5 тыс. вакансий для поваров, шеф-поваров, поваров китайской и другой национальной кухни. Также в этой сфере на рынке труда востребованы инженеры технологи, менеджеры общественного питания, программисты, официанты, пекари и кондитеры, администраторы зала, мойщики посуды и уборщики.