"Дальнейшие планы по развитию оператор аэропорта нам сегодня представил. Достаточно масштабные планы и по замене покрытия на (взлетной — ИФ) полосе, и по развитию рулежных дорожек, и по развитию мест стоянок воздушных судов, в том числе и под будущее расширение терминала, которое может произойти в горизонте 3-5 лет", — сказал Дитрих журналистам в пятницу по итогам совещания с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным.

Дитрих отметил, что в настоящее время пермский аэропорт показывает хороший рост пассажиропотока и активно выходит из ограничений, связанных с COVID-19.

Как сообщалось, аэропорт Перми по итогам 2019 года обслужил 1,647 млн пассажиров, что на 8,4% превысило показатель 2018 года. Между тем в I полугодии текущего года на фоне ситуации с коронавирусом пассажиропоток упал почти вдвое.

По прогнозам властей региона, озвученным в 2017 году на церемонии открытия нового терминала, к 2020 году пассажиропоток аэропорта Перми ожидался на уровне 2 млн человек в год, к 2030-му — 3,85 млн человек.

Здание нового терминала в аэропорту "Большое Савино" введено в эксплуатацию 30 ноября 2017 года. Его площадь составляет 29 тыс. кв. м, пиковая пропускная способность — 900 человек в час (в старом терминале — 400 человек в час). Строительство с октября 2015 года вело ООО "Альфа-Строй" (входит в Acons Group) по заказу ООО "Новапорт". Базовый бюджет проекта составил 5,9 млрд рублей.

На привокзальной площади создано 654 парковочных места. В терминале имеется 20 стоек регистрации и 4 линии выдачи багажа. Оборудованы два зала повышенной комфортности общей вместимостью 120 человек. Кроме того, в терминале предусмотрены несколько кафе, магазины сувениров и периодических изданий, duty free.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Новая Колхида" (структура холдинга "Новапорт" Романа Троценко) владеет 50% уставного капитала АО "Международный аэропорт "Пермь", еще по 25% принадлежат АО "Корпорация развития Пермского края" и краевому министерству по управлению имуществом и земельными отношениями.