"Очень сложно мне говорить. Я думаю, что мы вытянем, наверное, процентов 30, чтобы падение было. Но, конечно же, надо стараться хотя бы, за исключением этих месяцев, восстановить хотя бы то, что мы перевозили зимой ежемесячно", — заявил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

"Я про дальнее (следование — ИФ). Пригородное движение у нас практически все регионы восстановили полностью график движения поездов, поэтому я с пригородным движением не вижу никаких проблем. Люди активно пользуются услугами пригородных железнодорожных компаний. Я думаю, пригородные железнодорожные компании даже, наверное, у нас, хотелось бы мне, и план выполнили. Потому что мы видим активность. Да, есть регионы, где еще спад — Санкт-Петербург, Ленинградская область. Но в целом пригородное движение у нас сейчас идет очень хорошо", — сказал Пегов.