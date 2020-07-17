"Первые, конечно, самые быстрые — это будут калининградские поезда, потому что они уже ходят (транзитом через Белоруссию — ИФ) и останавливаются каждый день", — сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

По его словам, после получения разрешения, РЖД понадобится три дня на возобновление пассажирского ж/д сообщения с Белоруссией.

"Нет, такой карты (восстановления международного пассажирского сообщения — ИФ) пока нет, это все курируется Роспотребнадзором, поэтому мы строго придерживаемся всех рекомендаций, которые необходимы. В том числе у нас сейчас именно по калининградскому поезду существует ограничение 100 человек (по территории Евросоюза — ИФ), поэтому здесь переговоры по всем направлениям (со странами СНГ — ИФ) ведутся, но мы восстановим быстро прямые поезда с Санкт-Петербургом, Москвой с Минском, здесь нет никаких проблем", — сообщил Пегов.

РЖД с 1 июля возобновили движение пассажирских поездов между Калининградом и основной территорией России. Поезда следуют транзитом через Литву и Белоруссию.