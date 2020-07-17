Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, в пятницу была получена информация о возможном минировании рейса из Санкт-Петербурга.

Самолёт произвёл посадку в аэропорту Сочи, кинологи совместно с правоохранительными органами провели проверку воздушного судна, установленного на отдельную стоянку, а также повторный досмотр пассажиров и багажа. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

Как сообщалось, в минувшую среду на электронную почту управляющей компании поступила информация о возможном минировании аэропорта. Проводилась эвакуация граждан. Подозрительных предметов в ходе обследования обнаружено не было.