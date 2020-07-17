Рейсы из Симферополя будут осуществляться по четвергам, вылет запланирован на 22:50. Вылет из Тюмени будет выполняться по пятницам в 05:50.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-737.

"Благодаря новым авиарейсам авиакомпании "АЛРОСА" частота полетов на линии Тюмень-Симферополь увеличилась до 10 рейсов в неделю", — отмечается в сообщении.

В настоящее время рейсы из Тюмени в Симферополь выполняют Red Wings Airlines, "Уральские Авиалинии" и Nordwind Airlines.

Авиакомпания "АЛРОСА" образована на базе Мирнинского авиапредприятия, являвшегося структурным подразделением АК "АЛРОСА", с 1 января 2013 года функционирует как самостоятельное юридическое лицо. Осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы. Базируется в Якутии (аэропорт "Мирный") и московском "Домодедово".