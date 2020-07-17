"На борту воздушного судна, выполнявшего экскурсионный полет над акваторией озера Байкал, находились пилот и три пассажира. В результате происшествия незначительные телесные повреждения получили две пассажирки самолета", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, самолет принадлежит коммерческой организации.

Как сообщалось, частный Як-12А в пятницу аварийно сел на воду в Шибетском заливе пролива Малое море озера Байкал в Ольхонском районе.

По предварительной информации, во время аэро-экскурсии у самолета отказал один двигатель. Машина планировала с высоты 300 м и приводнилась в трех метрах от берега. На борту находились пилот и три пассажира. Очевидцы доставили их в фельдшерский пункт поселка Хужир. Угрозы их жизни нет.

Пилот находился рядом с самолетом, его состояние удовлетворительное. Спасатели, прибывшие на место через несколько минут после получения сообщения о происшествии, подцепили затонувшее воздушное судно тросом и при помощи КАМАЗа вытянули на берег.

Байкала-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиапроисшествия.