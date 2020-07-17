Отмечается, что соглашение станет базовым документом и правовой основой для сотрудничества и дальнейшего формирования взаимодействия между двумя регионами. В качестве перспективных направлений для взаимодействия называются промышленное производство, инвестиции, торговля, предпринимательская деятельность, наука и высокие технологии, мирное использование атомной энергии, образование, здравоохранение, транспорт и дорожное хозяйство, культура, градостроительная деятельность, спорт, туризм, молодежная политика.

В частности, речь идет о проработке вопроса использования для пассажирских перевозок аэропортов "Хибины", "Мурманск" и "Калуга", что позволит не только обеспечить перевозку пассажиров и выгодную цену на авиабилеты для жителей северного региона, которые едут в отпуск в центральную Россию и на юг страны, но и привлечь дополнительный поток туристов из Калужской области и Московской агломерации.

Мурманский губернатор Чибис по итогам подписания соглашения напомнил, что на протяжении многих лет моряки и атомщики проходят повышение квалификации в городе Обнинске Калужской области. Основываясь на этих отношениях, достигнута договоренность о развитии делового сотрудничества.

По его словам, "та продукция, которая выпускается на предприятиях Калужской области, причем, хорошая и по конкурентной цене, может найти свое применение на производствах Мурманской области". Один из вариантов в данном направлении взаимодействия — калужские тепловозы, которые используются в порту.

"Связи учебные, эмоциональные, ментальные мы трансформируем в реальные экономические возможности для двух наших регионов", — сказал Чибис.

Шапша в ответном слове подчеркнул, что "оба региона очень близки по духу".

"Практически все экипажи атомных подводных лодок проходят через учебный центр в Обнинске, практически все специалисты атомной станции повышают свою квалификацию в нашем наукограде. Это позволяет говорить о том, что мы можем выстраивать отношения, и наши экономические связи должны быть более тесными, чем они есть сейчас", — резюмировал он.