«О выделении Ростуризму в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по субсидированию направлений внутреннего туризма». Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится на сайте.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит реализовать выработанные меры поддержки развития туризма, обеспечить доступность внутренних туристских направлений и снизить стоимость пакетных туров по России.

Также кабинет министров одобрил выделение Росавиации средств из резервного фонда правительства РФ для предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета авиакомпаниям на осуществление региональных авиаперевозок пассажиров внутри России и формирование региональной маршрутной сети.

Принятие проекта распоряжения, говорится на сайте, позволит увеличить поток пассажиров, перевезенных по льготным тарифам. При этом выделенные ассигнования позволят начать субсидирование перевозок по дополнительным региональным маршрутам.