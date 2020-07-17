"За час спасатели на лодках эвакуируют порядка 100 человек, которые прибывают на железнодорожный вокзал "Ростов-Главный", — сказал собеседник агентства.

Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, в результате сильных дождей на станции Ростов-Главный произошло подтопление 1-го и 3-го железнодорожных путей. На движение пассажирских поездов это не повлияло, оно осуществляется в полном объеме в соответствии с графиком. В настоящее время на станции работает спецтехника для откачивания воды.

По данным пресс-службы администрации Батайска, в городе на случай ухудшения погодных условий подготовлен пункт временного размещения пострадавших.

Единая дежурно-диспетчерская служба города приняла более 200 обращений от жителей города о различных аварийных ситуациях. Для откачивания воды из города задействованы две насосные станции "Восточная" и "Западная".

Основные усилия экстренных служб направлены на ликвидацию подтоплений Центральной городской больницы, на пересечении улицы Куйбышева и улицы Коваливского, а также исправительной колонии N15.

Для устранения подтоплений в разных частях города работают четыре аварийно-спасательные бригады службы ГО и ЧС, две единицы техники пожарно-спасательной части, водопромывочная машина Водоканала, две единицы спецтехники комбината благоустройства, в общей сложности 9 единиц техники и 25 человек.

Как сообщалось, тропический ливень с градом в Ростове-на-Дону спровоцировал подтопление дорог, приостановлено движение трамваев и троллейбусов. Подтопленными оказались территории детских садов, пенсионного фонда и вокзала в Ростове-на-Дону, а также территория ЦРБ Батайска. На станции "Ростов-Главный" произошло подтопление двух железнодорожных путей. На станции работает спецтехника для откачивания воды.

Накануне было объявлено штормовое предупреждение. В течение суток 17 июля, ночью и утром 18 июля местами в регионе прогнозировались сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-24 м/с.