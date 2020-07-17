"Информация о возможном открытии заведений общепита в самые ближайшие дни не соответствует действительности. Сегодня утром главный санитарный врач Калининградской области и руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила, что текущие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией не позволяют снять ограничения с учреждений общепита в полном объеме", — рассказал Гаранчук.

По его словам, разрешение на полноценную работу кафе и ресторанов может быть дано, если коэффициент распространения COVID-19 достигнет показателя 0,5. Но сегодня в области этот показатель равен единице. И ситуация в целом еще довольно тревожная. В регионе ежедневно выявляются не только "местные" заболевшие жители, но и те, кто прилетает инфицированными из других регионов.

В четверг губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам, что будет убеждать Роспотребнадзор дать разрешение на полноценное открытие заведений общепита или работу в режиме 50% заполняемости.

В Калининградской области с начала пандемии заболели 2676 человек, выздоровели 1 921, умерли 44. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 14 новых случаев коронавируса, в том числе у трои прилетевших из Москвы и Челябинска.