РЖД в пятницу запустили скоростные «Ласточки» с Ярославского вокзала Москвы в Кострому. Время в пути сократилось с 6 до 4 часов по сравнению с обычными поездами.

«Кострома – самый дальний город на Золотом кольце, логистика не всегда была удобная. Это кажется, что всего 2 часа, на самом деле это треть пути, у нас на треть сократилась дорога. Костромская область заиграла другими красками. Когда ты вечером можешь доехать, провести полноценных 2-3 выходных дня и в понедельник быть в Москве на работе. Так путешествовать можно каждую неделю, достаточно оглянуться вокруг», — сказала она на церемонии запуска поездов.

По словам Догузовой, у москвичей появилась еще одна точка притяжения.

«Костромская область в последние годы очень активно развивалась, инфраструктуры достаточно – кафе, рестораны, индустрия развлечений очень активно развивается, много качественных гостиниц. Большие возможности для культурно-познавательного туризма, только музеев несколько сотен в Костромской области. И город на Волге – летом это особенно актуально, близость к большой воде. Я уверена, что Костромская область, которая и так пользуется огромной популярностью у туристов, станет еще более доступной и популярной. Раза в полтора-два может вырасти турпоток благодаря «Ласточке», — заявила глава Ростуризма.