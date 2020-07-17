Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

«Мы сегодня запускаем «Ласточку» из Москвы в Кострому. Это новый, более удобный маршрут, это всего 4 часа, новый подвижной состав, несколько классов обслуживания, от 799 рублей начинается стоимость билетов, удобство, комфорт. По сравнению с маем пассажирооборот вырос в 2,5 раза, 8 тыс. человек в прошлом месяце воспользовались нашими услугами, сейчас уверены, что «Ласточка» даст серьезный прирост», — сказал он.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Расстояние между Москвой и Костромой – 335 км, время в пути обычных поездов составляет 6 часов.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников, добавил, что прежде железнодорожное сообщение между Москвой и Костромой было очень неудобным.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

«Нужно было выезжать в ночь, приезжать рано утром. Многие к из-за неудобства поездов отдавали предпочтение автомобилям. Все вы понимаете, что это ведет к травматизму, гибели людей. Появление этого поезда поможет сократить эти проблемы. Сегодня даже на автомобилях от Москвы до Костромы закладывают 6-7 часов, причем до Подмосковья доезжаем быстро, а в ближнем Подмосковье можно стоять 2 часа. С появлением «Ласточки» проблема во многом снимается», — сказал он.

Фото: Интерфакс / Сюзанна Лотфи

Губернатор подчеркнул, что в пятницу в Костроме сняты все ограничения для туристов.

«Сегодня у нас сняты все ограничения, связанные с гостиничным бизнесом, ресторанами, кафе, с возможностью посещать все культурные центры. Конечно, мы ждем туристов и появление поезда дает серьезные возможности для приезда в Кострому туристических групп», — подчеркнул Ситников.