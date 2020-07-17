«Меры поддержки отрасли будем только наращивать. Ждем утверждения национального плана восстановления экономики, куда туризм вошел большим блоком при поддержке президента и председателя правительства. Он состоит из двух частей. Один — чтобы поддержать отрасль сейчас, в условиях кризиса, второй блок касается системных вопросов, рассчитанных на долгосрочное развитие туризма», — сказала Догузова на заседании президиума совета законодателей РФ в пятницу.

При этом, по ее словам, существующих мер поддержки недостаточно. «Если мы хотим развивать туризм опережающими темпами, этих всех мер недостаточно. Если мы хотим у себя создавать курорты мирового уровня, чтобы граждане отдыхали в стране не потому, что закрыты границы, а потому, что отдых в стране — лучший выбор, нам нужно системное, комплексное развитие туризма. Мы рассчитываем, что отрасли туризма и индустрии гостеприимства такое внимание и системная поддержка будут оказываться не только этим летом, но на протяжении длительного времени», — подчеркнула глава Ростуризма.

Она напомнила, что известные мировые туристические дистинации создавались десятилетиями.

«Внимание руководства страны к отрасли подтверждается тем фактом, что мы по поручению руководителей работаем над формированием нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Мы рассчитываем, что он будет поддержан и до конца года будет в соответствующем порядке внесен и утвержден», — добавила Догузова.

По ее словам, работа Ростуризма в 2020 году будет сконцентрированы, по мере формирования нацпроекта, на двух блоках. «Первый касается создания качественных продуктов и будет рассчитан на то, чтобы в нашей стране системно развивалась инфраструктура, как обеспечивающая, так и туристическая. Нельзя просто строить дороги и канализации, не синхронизируя это с созданием туристической инфраструктуры, не стимулируя бизнес к строительству гостиниц, аквапарков и т.д. Второй блок касается стимулирования системного спроса. По этим двум процессам нам необходимо двигаться параллельно», — сказала Догузова.

«В том, что касается стимулирования спроса, мы будем субсидировать туроператоров как на привоз иностранных туристов, так и на то, чтобы удешевлять продукты внутри страны. Будем заниматься и авиаперевозками. Уже в этом сезоне вместе с Минтрансом запустили еще с десяток направлений. В том числе, в Крым теперь можно практически из любого города Дальнего Востока полететь», — констатировала она.

В России туристическая отрасль дает 3,9% вклада в ВВП страны, в денежном выражении годовой оборот всей индустрии гостеприимства РФ составляет 3,7 трлн рублей. В отрасли работают 2,5 млн человек.