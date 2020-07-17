Проект авиакомпании, работа над которым ведется по поручению президента Владимира Путина, обсуждался в пятницу на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев сообщил, что "с учетом решений, которые приняты правительством" перевозчик будет создан на базе "Авроры". На первом этапе планируется продажа контрольного пакета "Аэрофлота" в "Авроре" ее второму акционеру — Сахалинской области. Затем Минтранс предлагает рассмотреть вхождение в капитал компании других регионов, в том числе Якутии, "чтобы учитывались интересы всех субъектов". Еще одной задачей проекта является загрузка "российской авиапромышленности заказами на отечественную авиатехнику", отметил Белавинцев.

Глава Якутии, который выступает за создание дальневосточного перевозчика на базе альянса существующих компаний, включая республиканские "Якутию" и "Полярные авиалинии", решил прокомментировать выступление чиновника Минтранса.

"Илья Александрович, у меня ремарка по дальневосточной авиакомпании, — сказал Николаев. — Еще раз хочу повторить, что я все-таки настоятельно просил бы Минтранс очень серьезно рассмотреть вопрос по альянсу авиаперевозчиков. Потому что Якутии в четвертую авиакомпанию входить акционером (...), и оставить нам (действующим якутским авиаперевозчикам — ИФ) только убыточные рейсы — ну я еще не идиот, чтобы такие решения согласовывать".

"Я вчера свое письмо направил в адрес вашего министра (Евгения Дитриха — ИФ) и в адрес (первого замминистра Александра — ИФ) Нерадько с замечаниями по "дорожной карте". Еще раз говорю: вы не увлекайтесь созданием новой авиакомпании, куда хотите загнать все субъекты, которые через два года ничего хорошего не получат. Это точно. Вот в том виде, в котором вы, некоторые коллеги сейчас хотите ее представить, это просто путь в никуда", — заявил глава Якутии.

Вариант с альянсом, "когда несколько авиакомпаний, не объединяясь юридически, действуют в рамках одной территории, делят маршрутную сеть, обеспечивают единую систему продаж, тарифную политику — это вполне стандартная мировая процедура", считает Николаев.

"Можно и единую систему снабжения топливом посмотреть. Но говорить, что давайте мы создадим одну компанию — вы, еще раз говорю, ничего кроме негатива не получите", — отрезал Николаев.

Создание дальневосточного авиаперевозчика с парком из российских самолетов обсуждается последние несколько лет. После поручения Путина в декабре прошлого года о планах участия в проекте заявляла госкорпорация "Ростех", которая владеет авиастроительными предприятиями страны.