Глава Якутии, который выступает за создание дальневосточного перевозчика на базе альянса существующих компаний, включая республиканские "Якутию" и "Полярные авиалинии", решил прокомментировать выступление чиновника Минтранса.
"Илья Александрович, у меня ремарка по дальневосточной авиакомпании, — сказал Николаев. — Еще раз хочу повторить, что я все-таки настоятельно просил бы Минтранс очень серьезно рассмотреть вопрос по альянсу авиаперевозчиков. Потому что Якутии в четвертую авиакомпанию входить акционером (...), и оставить нам (действующим якутским авиаперевозчикам — ИФ) только убыточные рейсы — ну я еще не идиот, чтобы такие решения согласовывать".
"Я вчера свое письмо направил в адрес вашего министра (Евгения Дитриха — ИФ) и в адрес (первого замминистра Александра — ИФ) Нерадько с замечаниями по "дорожной карте". Еще раз говорю: вы не увлекайтесь созданием новой авиакомпании, куда хотите загнать все субъекты, которые через два года ничего хорошего не получат. Это точно. Вот в том виде, в котором вы, некоторые коллеги сейчас хотите ее представить, это просто путь в никуда", — заявил глава Якутии.
Вариант с альянсом, "когда несколько авиакомпаний, не объединяясь юридически, действуют в рамках одной территории, делят маршрутную сеть, обеспечивают единую систему продаж, тарифную политику — это вполне стандартная мировая процедура", считает Николаев.
"Можно и единую систему снабжения топливом посмотреть. Но говорить, что давайте мы создадим одну компанию — вы, еще раз говорю, ничего кроме негатива не получите", — отрезал Николаев.
Создание дальневосточного авиаперевозчика с парком из российских самолетов обсуждается последние несколько лет. После поручения Путина в декабре прошлого года о планах участия в проекте заявляла госкорпорация "Ростех", которая владеет авиастроительными предприятиями страны.