"С большим сожалением мы подтверждаем, что предлагаем немедленно вывести из эксплуатации весь наш флот 747", — приводит MarketWatch слова представителя компании.

В авиакомпании также отметили, что самолеты этой модели вряд ли "когда-либо еще будут осуществлять коммерческие полеты для British Airways из-за спада перевозок".

British Airways получила первые Boeing 747-400 в июле 1989 и является крупнейшим операторов этих самолетов. В авиапарке перевозчика насчитывается 31 самолет этой модели.

Ранее авиакомпания планировала вывести Boeing 747-400 из эксплуатации к 2024 году и заменить их 787 Dreamliner производства Boeing Co. (SPB: BA) или Airbus A350.

Глава IAG Уилли Уолш заявлял, что British Airways "борется за выживание". В мае IAG сообщила, что не ожидает восстановления пассажирского спроса до уровней 2019 года раньше 2023 года.