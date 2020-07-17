"По предварительной информации, во время аэроэкскурсии у самолета отказал один двигатель. Самолет планировал с высоты 300 м и приводнился в 3 м от берега. На борту самолета находились четыре человека: пилот и три пассажира. Очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт поселка Хужир. Угрозы жизни нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пилот потерпевшего крушение самолета находился рядом с машиной в удовлетворительном состоянии. Спасатели, прибывшие на место через несколько минут после получения сообщения о происшествии, подцепили затонувшее воздушное судно тросом и при помощи КАМАЗа вытянули его на берег.