«Отдельно хочу сказать про законопроект об электронной путевке, наверное, все о нем наслышаны. Это очень сложный, очень важный вопрос, который касается вопросов прозрачности рынка, защиты прав потребителей и безопасности прав туризма. Этот тот блок, над которым нам предметно и существенно нужно работать. Нам действительно нужно пересмотреть подходы, прозрачность отрасли нужно повышать, туристы должны быть уверены в сохранности своих средств», — заявила на заседании глава Ростуризма Догузова.

Она подчеркнула, что вместе с тем законопроект, который сейчас находится в Госдуме и готовится к рассмотрению во втором чтении, нуждается в серьезной доработке.

«Мы это позицию неоднократно высказывали. И мы просим отложить рассмотрение этого законопроекта во втором чтении на осеннюю сессию. Мы просим дать нам время с отраслью, с экспертным сообществом, с профильным комитетом Госдумы все это обсудить», — добавила Догузова.

«Мы обговорили вашу просьбу с Ириной Анатольевной (Яровой – ИФ) и перенесли обсуждение этого законопроекта на осеннюю сессию. На моей памяти это так», — сказал первый зампредседателя Совета Федерации Николай Федоров в ответ на просьбу главы Ростуризма о перенесении второго чтения законопроекта.

В свою очередь, глава комитета по физкультуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в понедельник на совете Госдумы.

«По электронной путевке состоялось обсуждение с экспертным сообществом, и не одно, на базе нашего комитета. Законопроект принят в первом чтении, подготовлен ко второму чтению, и, прислушавшись к мнению Ростуризма, перенесен на неделю. И будет вопрос решаться о том, будет он рассматриваться или нет в понедельник на совете Госдумы», — сказал он.

Второе чтение поправок в закон «О внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности в РФ», которые вводят в России обязательное использование системы "Электронная путевка" для всех видов туризма, несколько раз переносилось и сейчас запланировано на 21 июля. В соответствии с законопроектом, туроператоры должны вводить в систему информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. За создание каждой путевки с туристов будет взиматься сбор, размер которого пока не определен. Сбор будет направляться в гарантийный фонд, средства которого можно использовать для помощи туристам в экстренных ситуация, выплат за аннулированные туры, а также для инвестирования в инфраструктуру внутреннего туризма. Представители общественных объединений в сфере туризма выступают против законопроекта в новой редакции и несколько раз просили правительство и руководство Госдумы не допустить его принятия.