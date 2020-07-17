«Закон о туризме системно не менялся с 1996 года. У нас есть соответствующее поручение президента и правительства, чтобы до конца следующего года принять новый отраслевой закон. Мы в этом направлении движемся и понимаем, какая это колоссальная работа. Это не просто изменить пару статей, это написать заново закон о туризме, закрепив в нем приоритет внутреннего туризма, не забывая об интересах граждан, которые путешествуют за рубеж», — сказала Догузова.

Она отметила, что рассчитывает на помощь Совета законодателей РФ. «Мы создадим группу с участием всех экспертов, чтобы максимально эффективно эту колоссальную работу провести», — пояснила глава Ростуризма.

Догузова напомнила, что чуть больше месяца назад, в соответствии с указом президента РФ, Ростуризму были переданы полномочия по выработке государственной политики в области туризма. «Это новый для Ростуризма функционал, 15 лет его не было. Нужно время, чтобы структурироваться, мы ведем соответствующую работу, часть ее нам передает Минэкономразвития. Мы находимся в полном контакте с отраслью, понимаем, куда нужно двигаться», — отметила она.