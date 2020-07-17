«Внутренний туризм получил новые уникальные возможности. Это масштабирование природно-рекреационных, климатических ресурсов и возможность знания своей страны. Наша задача создать дополнительные возможности для граждан, для внутреннего туризма. Сегодня в повестке Госдумы, как и СФ, развитие внутреннего туризма. Такая задача была поставлена президентом РФ. Были приняты два стратегических документа – один 2019 года, другой – 2020 года. Это план и стратегия. И что обнаруживается? Обнаруживается, что в 2019 году Ростуризм говорит о кластерах, в 2020 году упоминания о кластерах уже нет, нормативно-правового определения о том, что такое туристический кластер – нет», — заявила Яровая на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации.

По ее словам, в этом причина того, что туристические кластеры регионами масштабно не апробируются и не используются. «Поэтому предлагаю Ростуризму все-таки дать пояснение, почему в стратегических документах до 2030 года нет туристических кластеров, предложение сформулировать на правовом уровне четкое определение, что мы включаем в понятие туристический кластер, чтобы это было ориентиром для регионов в понимании того, что мы формируем», — заключила Яровая.