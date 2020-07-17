«Для того, чтобы сделать внутренний туризм повесткой жизни региона, очень важно, чтобы главы субъектов занимались этим вопросом. В регионах сейчас есть департаменты по развитию туризма, очень активные. Но туризм сегодня находится на стыке разных отраслей. Это и вопросы санаторно-курортного лечения, а это медицина, это вопросы, связанные с культурой. У нас уже есть примеры, когда в некоторых регионах при губернаторах созданы советы по развитию туризма. Мы предлагаем сделать обязательным создание при главе субъекта РФ совета по развитию туризма», — заявила Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Она отметила также, что в России до сих пор нет единого реестра бальнеологических ресурсов. «Наша страна обладает уникальным бальнеологическим и рекреационным потенциалом, который позволяет, в том числе, реализовывать программу оздоровления и расширения формата туристических услуг. Но у нас, к сожалению, до сих пор отсутствует единый реестр таких источников и ресурсов, нет единой географической карты бальнеоресурсов. Хочу сделать еще конкретное предложение. В решение президиума совета включить поручение правительству РФ через уполномоченные министерства провести работу по формированию реестра бальнеологических и санаторно-курортных ресурсов создать единую карту, которая позволит инвестору определить на основании этого потенциала территории вложения под создание новых комплексов для оздоровления наших граждан и иностранных туристов», — сказала она.