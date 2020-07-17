«Важнейший вопрос (развития туризма – ИФ) – транспортная доступность. Мы хотим дать поручение Ростуризму и Минтрансу проработать возможность субсидирования перелетов, прежде всего, на Дальний Восток», — сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей Российской Федерации.

Она напомнила, что сейчас субсидирование рассчитано, в первую очередь, на жителей Дальнего Востока. «Для того чтобы туда приехал туризм, нужно чтобы он не конкурировал с дальневосточниками и имел возможность приобретения доступных по цене авиабилетов по дополнительным перелетам, по дополнительному объему перевозки. Это следующее предложение, которое мы предлагаем включить в наши решения», — добавила Яровая.