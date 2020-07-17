«Я понимаю, что многие из нас любят отдыхать на юге России, это традиционный и всеми любимый отпуск. Но в нашей стране есть огромное количество интересных прекрасных мест – море, солнце, а самое главное огромное количество незабываемых впечатлений, которые можно получить не только на юге. Поэтому я хочу поговорить о новых и для кого-то неожиданных направлениях отдыха, над доступностью которых мы работаем», — заявила она на онлайн-форуме «Россия: Туризм 2020».

Догузова начала свое выступление с Русской Балтики, где можно сочетать пляжный и экскурсионный отдых. «Русская Балтика – это, прежде всего, Калининградская область с курортными городами Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный. Здесь комфортный пляжный отдых можно качественно совмещать с экскурсионными программами. Также есть прекрасные предложения для оздоровительного отдыха в Курортном районе Санкт-Петербурга. Ленинградская область, где можно отдыхать на песчаных пляжах. И в этом году у нас есть уникальная возможность погулять по северной столице без толп иностранных туристов», — рассказала она.

Следующее направление, которое отметила глава Ростуризма – республика Карелия. «Она многим известна, многим знакома из учебников географии, но не все там были. Это удивительный синтез красивой природы и уникальной русской архитектуры деревянного зодчества. И здесь, кстати говоря, свои «белые ночи», но они идут в среднем до середины-конца июля. Озера Карелии, могу сказать по своему опыту, не уступают знаменитым норвежским фьордам. И главная жемчужина Онежского озера – заповедник Кижи. Мне кажется, что это должен увидеть каждый хоть раз в жизни. Ну и, конечно, можно совершить поездку на ретро-поезде из Петербурга в горный парк Рускеалу», — пояснила она.

По словам руководителя Ростуризма, летом туристам хочется провести свой отпуск у воды, поэтому так популярен пляжный отдых. «Пляжную атмосферу можно создать не только у моря. Мне бы хотелось отдельно рассказать про Волгу и области на ее побережье – Ярославская, Тверская, Нижегородская, Астраханская и Волгоградская. Там богатая культурно-историческая программа и большое число древних городов – Ярославль, Рыбинск, Углич, Казань и другие. Кроме того, на Волге много санаториев, туристических баз, гостиниц. Есть курортные центры – «Завидово» и другие. Путешествие можно совмещать с посещением Москвы», — сказала она.

Догузова напомнила и про главное достояние России – крупнейшее пресное озеро Байкал. «Я недавно вернулась с Байкала. Невероятное по энергетике озеро, это необъятные просторы. Плюс мне повезло с погодой, было очень солнечно. Надо сказать, что в Бурятии и в Иркутской области, на территории которых расположен Байкал, около 300 солнечных дней в году. Бурятия меня поразила сочетанием разных культур – буддизм и старообрядчество. Конечно, это совершенно другой мир», — сообщила она.

Между тем, руководитель Ростуризма отметила, что на озере чувствуется недостаток комфортных мест размещения. «Действительно, мало инфраструктуры. Надо комплексно развивать территорию – строить гостиницы разных ценовых категорий. Плюс мы планируем строительство некапитальных строений – кемпингов и глэмпингов. Это не только комфортный отдых, но и экологичный», — добавила она.

«Последнее направление, о котором я хотела бы сказать – это Сибирь. У россиян она ассоциируется с холодом, однако летом это один из самых солнечных регионов нашей страны. Хит этого сезона – республика Хакасия, которую мало кто рассматривает как место отдыха в летний период. Россиянам еще только предстоит ее открывать. За красоту регион часто называют «сибирской Швейцарией». Там сотни озер, многие из них довольно теплые. Большое количество возможностей для походов, треккингов, альпинизма. Музеи под открытым небом – Салбыкский курган, который напоминает Стоунхендж», — рассказала Догузова.

Она напомнила, что этим летом можно отправиться в рамках организованных туров на Алтай, который давно популярен у самостоятельных туристов. «Это и безграничные поля маральника, и знаменитый оздоровительный курорт «Белокуриха». Ну и маленькая горная республика Алтай, известная во всем мире брендами Золотые горы Алтая, бирюза Катуни. Это и Телецкое озеро с невероятными пейзажами, живописный Чуйский тракт», — сказала она, отметив, что на Катуни могут заняться рафтингом как новички, так и профессионалы.

Догузова напомнила и про другие интересные направления для отдыха – Псковская область, горы Кавказа, Каспийское море, Урал (Башкирия, Челябинская область), Дальний Восток, и другие.

Как сообщалось, крупные туроператоры при поддержке Ростуризма летом 2020 года организовали несколько чартерных программ для доставки туристов в регионы России, в которые раньше ездили только индивидуальные туристы. В частности, чартерные рейсы с конца июня выполняются из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Калининград, 5 июля прилетел первый чартерный рейс из Москвы в Бурятию, на 19 июля запланирован старт программы из Москвы в Хакасию. 18 июля стартует программа перевозки туристов регулярными рейсами на Алтай из Москвы и Петербурга. Обсуждается также возможность запуска чартеров из европейской части России на Дальний Восток.