Курс доллара США составил 71,89 руб./$1 в 11:56 МСК, что на 36 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,0075 руб./EUR1, подорожав на 51,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 43,09 копейки — до 76,44 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", евро активно укрепляется к рублю на внутреннем рынке на фоне возобновления роста единой валюты на рынке Forex с связи с надеждами на дополнительные стимулы со стороны европейских властей. Лидеры Европейского союза встретятся в пятницу чуть позже, чтобы договориться об объеме фонда помощи странам, сильно пострадавшим от коронавируса.

Первое очное за время пандемии коронавируса заседание Европейского совета пройдет в Брюсселе 17-18 июля с целью согласования позиций государств-членов ЕС по союзному бюджету на 2021-2027 годы и плану антикризисного восстановления экономики NextGenerationEU.