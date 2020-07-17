Он напомнил, что в апреле спрос на бензины на заправках России падал до 40%, на дизельное топливо — чуть поменьше, на авиакеросин падение составляло до 50% в связи с существенным сокращением пассажирского авиационного трафика. И НПЗ были вынуждены сократить переработку. В мае началось восстановление спроса на нефтепродукты — из-за ослабления карантинных и ограничительных мер, восстановления экономической активности.

"В июне пошли плановые снятия ограничительных мер, и июле мы наблюдаем бурный рост потребления топлива. Он связан, в первую очередь, с тем, что значительная часть людей осталась в период отпусков в стране. И это дало очень большой толчок для автомобильного туризма. Гораздо больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, люди стали перемещаться по России на машинах, которые потребляют 95-й и 98-й бензины. Сейчас спрос на них превышает уровни 2019 года. Также мы наблюдаем повышенный рост на дизельное топливо", — отметил Сорокин.

По его словам, отечественные НПЗ быстро отреагировали на рост спроса на нефтепродукты и, несмотря на убыточность переработки, обеспечили прирост производства. "Сейчас загрузка НПЗ по первичной переработке находится ниже уровня 2019 года, но план по автомобильным бензинам на июль превышает объемы 2019 года. Благодаря небольшой переконфигурации и загрузке процессов, направленных на прирост автомобильного бензина, спрос будет обеспечен", — сказал замминистра.