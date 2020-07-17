Это, по его словам, предусмотрено "дорожной картой" по созданию дальневосточной авиакомпании, работа над которой ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

"На первом этапе действительно эти акции "Авроры" — с учетом решений, которые приняты правительством по созданию этой (дальневосточной — ИФ) компании, а уже принято целесообразным создать ее на базе "Авроры" — первым этапом будет естественно приобретение акций, которые сейчас у "Аэрофлота", именно субъектом, Сахалинской областью", — сказал Белавинцев на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации по развитию арктической авиации.

"На втором этапе мы видим необходимым шагом рассмотрение целесообразности вхождения, владения этими акциями другими субъектами РФ, чтобы в рамках этой компании учитывались интересы всех субъектов", — добавил он.