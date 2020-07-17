В ходе его интервью "Авторадио" было высказано предположение, что недавним решением турецких властей об изменении статуса собора Святой Софии могут воспользоваться, чтобы опять нанести урон отношениям России и Турции.

"Да нет, я не думаю, что такое произойдёт. У нас есть официальная позиция государственная, которая заключается в том, что это внутреннее дело Турции. Это "а". И "б": мы все-таки надеемся, что при любом решении наши турецкие партнеры будут учитывать статус Айя-Софии как объекта, который причислен к категории культурного Всемирного наследия ЮНЕСКО", — заявил Песков.

Кроме того, он выразил надежду на то, что в данном случае будет учитываться сакральность значения этого собора для многих православных христиан.

"Что значит принимать во внимание, что он имеет сакральное значение: это чтобы христиане, наши туристы, которые приезжают, могли туда ходить. Давайте так, по-житейски", — сказал Песков.

По его словам, турецкая сторона разъяснила, что "все будет сохранено в лучшем виде, и все желающие смогут посещать" собор.

"Более того, я вам скажу: в Айя-Софию были достаточно дорогие билеты. А теперь билетов не будет, вход будет бесплатный. В этом плане наши туристы выиграют. При этом, конечно же, как православные, мы с уважением относимся к позиции нашего патриарха", — сказал Песков.

Он напомнил, что эта позиция отличается от государственной позиции по данному вопросу.