"Сегодня регион достиг тех показателей, когда Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовала переход на третий этап снятия ограничений. А это значит, что стало возможным возобновление работы предприятий торговли и услуг, непродовольственных рынков, торговых центров, кинотеатров, гостиниц и турбизнеса, кафе и ресторанов (при условии расстановки перегородок или расстановки столов на 1,5-2 метра), бассейнов и тренажерных залов, мест отдыха населения. Образовательных учреждений и органов ЗАГС", — написал Темрезов.

При этом он отметил, что по-прежнему запрещены публичные и культурно-массовые мероприятия, сохраняется режим самоизоляции для старшего поколения.

Также необходимо продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а на возобновивших работу предприятиях и организациях должны неукоснительно соблюдаться все меры, предписанные Роспотребнадзором, для недопущения распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул глава региона.