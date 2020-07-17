"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 6406 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1663 (26,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 759 203 случаев коронавирусной инфекции, 12 123 умерших и 539 373 выписанных (7 681 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 207 707.

Россия по общему числу случаев коронавируса по-прежнему находится на четвертом месте в мире — между Индией и Перу. Первая тройка в списке — это, соответственно, США, Бразилия и Индия. Во всех трех странах число заболевших превышает миллион: в США это 3,5 млн, в Бразилии 2,0 млн, в Индии 1,0 млн — причем порог в 1 млн Индия перешагнула за последние сутки. Следом за Россией идут Перу (341 тыс.), а после плотно друг за другом — ЮАР, Мексика и Чили (324-323 тыс.).

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 575 новых случаев COVID-19 за сутки, 13 смертей и 682 выздоровевших пациента.

Еще 301 случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Свердловской области, 249 — в Ханты-Мансийском АО, 244 — в Санкт-Петербурге, 228 — в Алтайском крае, 216 — в Нижегородской области, 206 — в Ямало-Ненецком АО, 193 — в Иркутской области, 166 — в Московской области, 163 — в Мурманской области, 131 — в Челябинской области, по 129 новых диагнозов в Ставропольском крае, Красноярском крае. 119 — в Хабаровском крае, 117 — в Новосибирской области, 116 — в Архангельской области, 115 — в Оренбургской области, 109 — в Воронежской области, 106 — в Омской области, 103 — в Ульяновской области. В других регионах суточный прирост заболевших не превышает 100.