"Транспортный поток в направлении республики Крым превысил Краснодарское направление на 9% и составил более 5 млн транспортных средств", — говорится в пресс-релизе.

Летом нынешнего года среднесуточная интенсивность движения выросла в 2 раза по сравнению с весенним трафиком — до 21 тыс. автомобилей.

С начала лета Крымский мост пересекло 550 тыс. машин, с начала текущего года транспортным переходом через Керченский пролив воспользовались более 1,5 млн автомобилей.

"Максимальный суточный трафик зафиксирован 12 июля: почти 25 тысяч автомобилей за 24 часа в оба направления", — отмечает ФКУ Упрдор "Тамань".

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе, соединяет Крым с материковой частью РФ. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж" (СГМ, до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу), составляет порядка 228 млрд рублей.