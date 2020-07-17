В опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов проекте Минприроды РФ предлагает исключить ряд пунктов из перечня запрещенных в центральной экологической зоне БПТ видов деятельности.

Как отмечается в заявлении, с текстом которого ознакомился "Интерфакс", предлагаемые изменения позволят сжигать отходы производства и потребления с целью обезвреживания, производить их захоронение и сброс в водоемы на указанной территории. Также вводимые проектом нормы разрешают добычу минеральных, термальных и радоновых вод и рубку леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, а в границах ее населенных пунктов — строительство, связанное с развитием туристско-рекреационных зон, следует из документа.

В обращении депутаты отмечают, что предлагаемые изменения могут негативно сказаться на экологическом состоянии Байкала и привести к необратимым последствиям, в связи с чем предлагают скорректировать проект постановления в соответствии с законодательством.