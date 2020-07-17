«Организаторы самой престижной премии в сфере туризма World Travel Awards вновь открыли голосование в рамках европейского этапа конкурса. Ранее оно приостанавливалось в связи с угрозой распространения COVID-19», — говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, которые приводит портал мэрии столицы, в этом году на региональном этапе город представлен в трех номинациях. Среди них — «Лучшее туристское направление в Европе. Город» (Europe’s Leading City Destination), «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе» (Europe’s Leading Festival & Event Destination) и «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе» (Europe’s Leading Heritage Destination). Кроме того, в номинации «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе» (Europe’s Leading City Tourist Board) выступает Комитет по туризму города Москвы.

«Наш город привлекает путешественников своей насыщенной культурной жизнью, событийными проектами, уникальной архитектурой и парковыми ансамблями. В прошлом году около 60 процентов туристов из дальнего зарубежья приезжали в Москву именно с культурно-познавательными целями», — отметила Сергунина.

Проголосовать можно до 17 августа на официальном сайте премии. Ожидается, что награждение лауреатов европейского этапа пройдет 28 сентября в Анталии (Турция). А гранд-финал планируют впервые провести в Москве в конце года как одно из крупнейших событий сферы туризма.

Международная премия World Travel Awards, учрежденная в 1993 году, считается одной из главных наград в области туризма, ее также называют туристическим «Оскаром». Более чем в 80 номинациях премии заявлены самые привлекательные для путешественников города и достопримечательности. На премию также претендуют туроператоры, авиакомпании, курорты, отели.

В прошлом году Москва впервые стала лауреатом премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город».