"Если даже и будет какое-то серьезное падение в этом году, надеюсь, что этот (туристический — ИФ) бизнес восстановится. Мы, по крайней мере, делаем для этого всё", — сказал мэр в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, без туристов трудно представить Москву. "В целом от туристической отрасли город получал около 120 млрд рублей в год только налогов, только в городской бюджет. Это такая приличная история, и плюс огромное количество организаций малого, среднего бизнеса, которые занимались обслуживанием туристов, туристическим бизнесом. Для нас это очень важно", — добавил Собянин.