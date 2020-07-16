Так, с 16 июля в области открываются библиотеки и музеи. Кафе и рестораны смогут начать работу с 20 июля при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метра. При этом остаются закрытыми театры, ночные клубы, аттракционы. Кроме того, под запретом проведение публичных мероприятий.

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 26 июля. Обязательный режим для людей старше 65 лет продолжается.

По данным на 16 июля, в регионе 9743 случаев заражения коронавирусом, умерли 84 человека, 8688 пациентов выздоровели.