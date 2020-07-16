Строительство C-2, согласно отчету, ожидается в 2030 годах, оно оценивается в $414,5 млн (здесь и далее цены указаны без НДС). Реконструкция F стоимостью около $120 млн запланирована на 2031 год.

Первая очередь международного терминала C мощностью 20 млн пассажиров в год введена в январе 2020 года. Инвестиции в проект составили около 28 млрд руб. (вместе с паркингом — 32 млрд руб.) На церемонии открытия один из бенефициаров, глава совета директоров МАШ Александр Пономаренко заявлял, что строительство С-2 на 10 млн пассажиров в год начнется в 2024 году, а открытие будет в 2026 году. До этого С-2 планировалось сдать к началу 2023 года.

К реконструкции международного F, построенного к московской Олимпиаде 1980 года, Шереметьево планировало приступить в 2021 году. Но все на той же церемонии открытия C-1 гендиректор аэропорта Михаил Василенко сказал журналистам, что теперь МАШ планирует приступить к реновации F не раньше, чем сдаст в эксплуатацию C-2. Называть конкретные сроки он тогда не стал, пояснив, что все будет зависеть от динамики пассажиропотока.

Сейчас у Шереметьево пять пассажирских терминалов: составляющие северный комплекс B и C и находящиеся в южной части аэропорт D, E, F. Их общая пропускная способность — 80 млн пассажиров в год. В 2019 году Шереметьево обслужило почти 50 млн человек. На фоне пандемии коронавируса и запрета на международные рейсы пассажиропоток аэропорта рухнул в десятки раз.