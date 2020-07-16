"Полиция Майорки арестовала нетрезвого 43-летнего туриста из Великобритании за то, что он ходил между столиками, кашлял на посетителей и кричал, что заражен коронавирусом. Стражей правопорядка вызвали клиенты заведения", — пишет издание.

Как отмечает газета, турист поздно вечером выпивал в популярном ресторанчике в районе Санта-Каталина в Пальма-де-Майорке. Когда ему стало скучно в компании с самим собой, британец стал издеваться над посетителями, оскорблял их. В ответ на замечания персонала и клиентов мужчина начинал кашлять, утверждая, что у него коронавирус.

"Когда приехала полиция, турист попытался сбежать и сопротивлялся аресту, однако его смогли задержать и доставить в полицейский участок. Там мужчине принудительно сделали тест на коронавирус, который дал отрицательный результат", — пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, если бы турист действительно оказался болен, его бы обвинили в нанесении вреда здоровью. Но в итоге он получил обвинение в сопротивлении аресту.

Испания была одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. На Майорке после старта туристического сезона с 13 июля во всех общественных местах ввели масочный режим.

Всего в Испании зафиксировано 256 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 28 тыс. человек скончались.