"В санаторно-курортные учреждения города уже заехали 3,5 тыс. отдыхающих. Я думаю, что в течение ближайшего времени, месяца — полутора, у нас будет практически полная загрузка", — сказал Курбатов в ходе прямой линии с жителями города.

Как сообщалось, 10 июля в регионе Кавказские Минеральные Воды стартовал курортный сезон. К работе приступила большая часть санаториев — 85 из 124.

На Ставрополье начать работу санаторно-курортным учреждениям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, разрешили с 1 июня. При этом отдыхающие в обязательном порядке должны иметь отрицательный тест на COVID-19, полученный не позднее, чем за двое суток до даты выезда. Также необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

В Ставропольском крае с начала пандемии были заражены 6 тыс. 496 человек, из них 4 тыс. 257 выздоровели, умерли 124. С 1 июня число инфицированных в крае возросло в 2,5 раза.