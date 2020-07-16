"Министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев подписал приказ, который разрешает въехать в Болгарию без 14-дневного карантина и ПЦР-теста гражданам ЕС (за исключением Швеции и Португалии), Великобритании и Северной Ирландии, а также 21-й страны за пределами Евросоюза, в том числе Украине и Грузии", — говорится в сообщении.

Россияне, не входящие ни в одну из вышеназванных категорий, должны предъявить результаты теста на COVID-19, сданного за 72 часа до предполагаемой поездки. В противном случае они должны будут соблюдать двухнедельный карантин.

Как отметили в министерстве, туристы из третьих стран по-прежнему не смогут посещать Болгарию. Разрешение на въезд касается отдельных категорий граждан, среди них члены семей граждан Болгарии, лица с ВНЖ в Болгарии и странах ЕС, медработники, сезонные работники, дипломаты и другие.

"Граждане Северной Македонии, Турции, Албании, Косово, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Черногории могут путешествовать через Болгарию транзитом в свои страны. Кроме того, отменяется карантин для прибывших из Великобритании и Северной Ирландии в период со 2 по 15 июля", — поясняет пресс-служба.