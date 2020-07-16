"Евросоюз обновил свой список эпидемиологически безопасных третьих стран, граждане которых могут посещать ЕС с необязательными целями. В него решено не добавлять никакие новые страны, а, наоборот, по предложению Германии исключить Черногорию и Сербию, где произошел резкий рост числа случаев инфицирования", — сообщает радиостанция RFE/RL.

Обновленный список включает 13 стран, не входящих в Евросоюз. Это Алжир, Австралия, Канада, Китай (при условии взаимности), Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

По данным радиостанции, в ходе обсуждения списка предлагалось также исключить Марокко и Алжир, но большинство членов Совета Европы высказались против, так как уровень заболеваемости там остается низким. Европейские чиновники не обсуждали возможность разрешения поездок для граждан США, где ситуация с коронавирусом остается крайне тревожной.

В Сербии зафиксировано 19 тыс. случаев коронавируса и 709 смертей, в Черногории – почти 1,3 случаев и 24 смерти.

Евросоюз 1 июля разрешил въезд гражданам 15 стран за пределами союза с необязательными целями. Как напоминает RFE, список стран является рекомендательным для стран-членов Евросоюза. Они могут открывать границы, используя его частично или полностью.

По критериям Евросоюза для включения в этот список число случаев коронавируса за последние 14 дней должно быть близко к среднему по странам ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года. Также принимается во внимание объем тестирования, отслеживания контактов, лечения и достоверность статистики по коронавирусу.